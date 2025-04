Fim de semana tem Jorge e Mateus, chegada de coelho da páscoa e festival de rua

A Expogrande 2025 continua agitando o final de semana na Capital, nesta sexta-feira (11), é vez da dupla Jorge e Mateus subirem ao palco para fazer o último show antes da pausa na carreira. E com a páscoa chegando, tem chegada do símbolo oficial da data: O coelhinho! Além disso, terá também o Festival Expressão de Rua, que comemora 10 anos de atividades com dois dias de programação gratuita. Confira os demais eventos na agenda abaixo:

SEXTA-FEIRA

Jorge e Mateus - A dupla sertaneja se apresenta hoje no Parque de Exposições Laucídio Coelho. O show abre a programação do fim de semana na Expogrande e promete emocionar os fãs com a última apresentação dos artistas antes da pausa na carreira. Horário: a partir das 19h - Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho - R. Américo Carlos da Costa, 320 - Jardim América - Entrada: ingressos a partir de R$ 200, pelo link.

Capivas - A cervejaria traz o grupo de forró Balaio'S e dj set de abertura do DJ Julio Prodigy. Horário: 19h. Ingressos: R$ 10 na portaria.

1º Sarau do Grupo Casa 2025 - O Grupo Casa dá início à sua programação cultural do ano com o primeiro sarau de 2025, dedicado à música, poesia, leituras dramatizadas de textos contemporâneos e clássicos, além de momentos de troca entre artistas e público. Horário: 19h. Local: Grupo Casa – Rua Visconde de Taunay, 306 -Entrada: Gratuita

Cine Procon - Na estreia, o público poderá conferir o documentário “A Dama do Rasqueado: Delinha”, dirigido por Marineti Pinheiro. Horário: 15h - Local: Procon/MS – Rua Padre João Crippa, 3115 - Entrada: Gratuita

Space Bounce Park - O parque temático traz brinquedos infláveis de até 14 metros de altura, como tobogã gigante, foguete espacial e corrida de obstáculos, desafiando o equilíbrio e a agilidade das crianças. Há descontos para pessoas com deficiência. Horário: 16h às 21h30 - Local: Estacionamento do Shopping Campo Grande - Entrada: a partir de R$ 49,90

Kinder Space Park - Com piscina de bolinhas gigante, tirolesa, escorregadores, labirinto e realidade virtual, o Kinder Space oferece uma aventura intergaláctica para crianças de até 14 anos. Menores de 5 anos devem estar acompanhados dos pais. Local: Shopping Campo Grande - Entrada: a partir de R$ 50.

SÁBADO

Hugo e Guilherme - A dupla que é referência na música sertaneja sobe ao palco da Expogrande neste sábado com o show Sinônimo de Amor, prometendo emocionar o público com grandes sucessos da carreira. Horário: 18h - Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho - Entrada: a partir de R$ 40 pelo link.

Sessão de Cinema Olubayô – Após circular por diferentes cidades do interior, o projeto Olubayô chega à Comunidade Tia Eva com a exibição de cinco filmes dirigidos por cineastas negros. Horário: 19h - Local: Rua Eva Maria de Jesus, próximo ao galpão da Comunidade Tia Eva - Entrada: Gratuita

Festival Expressão de Rua - Celebrando 10 anos de existência, o Festival Expressão de Rua está de volta com dois dias de atrações gratuitas. A programação inclui apresentações de Narizeu Rupestre (SP), Falange da Rima, Engenheiro Edson, A Insana Corte, Patrick Sandim, Samba do Caramelo, DJ TGB, entre outros artistas que movimentam a cena cultural urbana. Horário: Das 14h às 23h - Local: Plataforma Cultural – Avenida Calógeras, 3015 - Entrada: Gratuita

Coletivo de Brechós “Vem Garimpar” - O Teatro Arena do Horto recebe mais uma edição do projeto Vem Garimpar, com mais de 3 mil peças disponíveis a preços acessíveis. Moda sustentável, variedade de estilos e muitas oportunidades para quem curte garimpar. Horário: Das 8h às 15h - Local: Teatro Arena Horto – Avenida Fábio Zahran, 316 - Entrada: Gratuita.

Circo Kids – Espetáculo “Mundo Disney” - O espetáculo pretende combinar acrobacias desafiadoras com a magia do mundo Disney, por meio das trilhas sonoras marcantes dos filmes da produtora e seus personagens místicos. Livre para todos os públicos. Horário: 18h - Local: Av. Alberto Araújo Arruda – Mata do Jacinto - Entrada: a partir de R$ 15. (ingresso infantil)

CTG Farroupilha - O primeiro jantar italiano do ano, seguido de fandango com o grupo Surungo Bueno. Horário: 20h - Local: Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo, 930, Monte Castelo - Entrada: R$ 60 antecipado pelo contato (67) 99290-7049; R$ 70 no dia

Chegada do coelho da Páscoa – Momento especial para a criançada viver a magia da Páscoa, no Fort Atacadista Coronel Antonino. Horário: 10 às 12h - Local: Fort Atacadista Coronel Antonino - Entrada: Gratuita

Chegada do coelho da Páscoa no Norte Sul - Momento especial para a criançada viver a magia da Páscoa, no Shopping Norte Sul Plaza, realizado pelo Fort Atacadista. Horário: 17 às 19h - Local: Shopping Norte Sul Plaza, Fort Atacadista - Entrada: Gratuita

Metal Festival - Festival no Blues Bar ao som de Metallica, Iron Maiden e Judas Priest com as bandas Stone Crow, Mindevil e Painkiller. Horário: 23h59 - Local: Blues Bar - Entrada: a partir de R$ 35 pelo link

DOMINGO

Expogrande – Shows de João Haroldo e Betinho, Victor Gregório e Marco Aurélio, Alex e Yvan - Como parte do entretenimento da maior feira agropecuária do Estado, neste domingo sobem ao palco os artistas João Haroldo e Betinho, Alex e Yvan, além de Victor Gregório e Marco Aurélio. Horário: 19h - Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho - Entrada: Gratuita

Feira da Praça Bolívia - Além dos diversos expositores de moda, gastronomia, artesanato e antiguidades, a Praça Bolívia oferece atrações culturais, como shows de Beca Rodrigues, Nando Mantoni, Robson Vieira, O Kupim, Reginaldo Sans, Karlinhus AGS, banda Skuderia e banda Nobres. Horário: 9h às 14h - Local: Praça Bolívia – R. das Garças, Santa Fé - Entrada: Gratuita

Feira do Panamá - A feira de arte, cultura e economia criativa do Bairro Panamá chega à sua sétima edição em clima de Páscoa. Entre as atrações estão Banda Gê, Projeto Hippie, Mestre Pequeno e Projeto Dançaê. Horário: 9h às 15h - Local: Praça do Panamá – R. Palestina com Beatriz Cordeiro Leal - Entrada: Gratuita

Espetáculo “Patrulha Canina ao Vivo” - O espetáculo infantil retorna a Campo Grande com os heróis de quatro patas mostrando bravura e recebendo um novo filhote. Horário: 15h (1ª sessão) e 17h30 (2ª sessão) - Local: Teatro Dom Bosco - Entrada: a partir de R$ 35

Bloco Forrozeiros com Grupo Flor de Pequi - O tradicional encontro de forró acontece em novo local. A animação da noite fica por conta do grupo Flor de Pequi. Horário: 19h - Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079 - Entrada: a partir de R$ 10





