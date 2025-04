Lançamento da 8ª Festa do Queijo de Rochedinho acontece neste sábado na Expogrande

O lançamento da 8ª edição da tradicional Festa do Queijo acontece neste sábado (12), no Estande da Prefeitura de Campo Grande na 85ª edição da Expogrande. A cerimônia está marcada para as 17h com a presença do cantor Zezé do Pantanal que traz em seu repertório o melhor da música regional.

O evento já se transformou em uma das principais do calendário festivo de Campo Grande, esse ano será no dia 10 de maio e a cada ano a festa é fortalecida por todos da região.

Durante o lançamento terá a presença de produtores locais e produtores convidados. Os visitantes poderão aproveitar uma degustação especial dos queijos e demais produtos que estarão em destaque durante a festa.

