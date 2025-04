MS terá shows de Luisa Sonza, Liniker, Elba Ramalho e outros artistas nacionais em 2025

Mato Grosso do Sul terá shows de grandes nomes da música nacional ao longo de 2025. As apresentações são gratuitas e distribuídas entre grandes eventos: Campão Cultural, MS ao Vivo, FIB (Festival de Inverno de Bonito) e FAS (Festival América do Sul).

Os eventos fazem parte de uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e FCMS (Fundação de Cultura), criados para consolidar o estado como polo de grandes espetáculos, o projeto reúne artistas de diferentes estilos e fortalece o acesso democrático à cultura.

Entre as atrações confirmadas, estão Os Garotin, Xamã, Alcione, Pixote, Jorge Aragão, Duduca & Dalvan, Buena Vista Social Club - Tributo Ferrer (Argentina), Sandra Sá e Isabel Fillardis. A programação ainda contará com nomes consagrados do pop e MPB, como Luísa Sonza, Vanessa da Mata e Liniker, além do pagode do grupo Atitude 67 e do forró marcante de João Gomes. No rock, a programação traz Titãs e Samuel Rosa, enquanto a tradição nordestina estará bem representada por Elba Ramalho e Maestro Spok.

O sertanejo também tem espaço com shows de Guilherme & Santiago e o embaixador da música sul-mato-grossense, Michel Teló. A programação ainda prevê apresentação de Seu Jorge.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o MS Cultural é um marco na democratização da cultura no estado. "Estamos trazendo para Mato Grosso do Sul uma programação que valoriza nossa identidade cultural e, ao mesmo tempo, conecta nosso público com grandes artistas do cenário nacional. Queremos que cada apresentação seja uma celebração da arte, proporcionando momentos inesquecíveis para a população. É um esforço conjunto para garantir que o acesso à cultura seja cada vez mais amplo e acessível a todos”.

