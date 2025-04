Oficina gratuita de portfólio está com inscrições abertas para artistas de MS

A oficina "Diálogos Criativos com o Movimento Underground - Elaboração de Portfólio Artístico", está com inscrições abertas para artistas que desejam construir ou aprimorar seu portfólio. A atividade será realizada nesta quarta-feira (9), às 18h, no 3º andar do Museu de Imagem e Som (MIS).

A iniciativa é uma parceria do coletivo MS+Underground e Superintendência de Economia Criativa e é aberta tanto para artistas iniciantes quanto experientes das áreas de música, artes visuais, teatro, dança, entre outras. Os participantes terão a oportunidade de entender a importância do portfólio na divulgação de seu trabalho, além de receberem orientações práticas para organizá-lo de forma profissional.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de um formulário no Google Forms clicando aqui.

Trajetória

Criado há um ano, o MS+Underground e Superintendência de Economia Criativa surgiu do movimento underground da capital sul-mato-grossense, em parceria com a Superintendência de Economia Criativa do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

O coletivo tem como objetivo fomentar a cena local, promovendo diálogos, oficinas e eventos que auxiliem artistas independentes a se profissionalizarem e ampliarem suas redes de contato.

Além das oficinas, o movimento organiza eventos voltados para a divulgação de artistas autorais e o fortalecimento da economia criativa, incentivando pequenos empreendedores locais.

Serviço

Oficina de Elaboração de Portfólio Artístico

Data: 9 de abril (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: 3º andar do Museu de Imagem e Som (MIS)

Endereço: avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, região central, Campo Grande/MS

