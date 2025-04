Xande de Pilares apresenta nova turnê de graça no Parque das Nações

O cantor e compositor Xande de Pilares apresenta sua turnê "Xande Canta Caetano", no dia 27 de abril, no Parque das Nações Indigenas, a partir das 17h, com entrada gratuita. O evento faz parte do projeto Vivo Música, realizado em parceria com o Ministério da Cultura.

Com um repertório especial, o cantor homenageia um dos maiores nomes da música brasileira, Caetano Veloso, interpretando suas canções com uma roupagem única que mescla o samba e o pagode com a bossa nova.

Xande de Pilares, que iniciou a carreira solo em 2011, é um dos artistas mais respeitados no cenário do samba. Ex-vocalista do grupo Revelação, Xande conquistou prêmios, incluindo o Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba em 2024. SO cantor também ficou famoso por hits como "Deixa Acontecer", "Escreve Aí" e "Tempo de Alegria", que o tornaram um nome forte no pagode contemporâneo.

