Anatel vai derrubar 500 sites de bets sem regulação, afirma ministro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou nesta segunda-feira (30), durante entrevista ao Jornal da CBN, que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) irá derrubar 500 sites de apostas esportivas, conhecidas como bets, que estão foram da nova regulação do setor.

“Do mesmo jeito que o X saiu do ar, essas empresas devem sair também, por falta de adequação à legislação aprovada pelo Congresso Nacional“, afirmou o ministro.

Além disso, Haddad alertou que os apostadores devem retirar seus valores dessas plataformas o mais rápido possível. “Se você tem dinheiro em casa de aposta, peça a restituição já“, disse.

O ministro também comentou que a pasta planeja implementar um sistema de monitoramento da evolução dos prêmios por CPF de cada apostador. “Quem aposta muito e ganha pouco está com dependência psicológica, quem aposta pouco e ganha muito está geralmente lavando dinheiro“, explicou.

A medida faz parte de uma série de ações do governo federal para regular o mercado de apostas online no Brasil. Dentre outras medidas previstas, está a proibição do uso de cartões de crédito e do cartão do Bolsa Família para realizar apostas.

