Governo de MS e Senai lançam edital de R$ 10 milhões para incentivar a bioeconomia

O governo do Estado, por meio do Fundect (Fundação de Apoio do Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul), e o Senai lançaram, nesta quarta-feira (19), um edital de R$ 10 milhões para financiar iniciativas de bioeconomia na indústria.

O anúncio aconteceu durante o 3° Workshop Internacional de Inovação em Biomassa, realizado em Três Lagoas, e tem como objetivo promover a cultura da inovação na indústria do Estado, o financiamento busca por soluções focadas na utilização de recursos biológicos, renováveis e recicláveis, promovendo a sustentabilidade dos sistemas de produção.

Para o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a iniciativa serve de estímulo para projetos que ainda estão no papel e podem fazer diferença na meta de MS se tornar Carbono Neutro até 2030.

“Vamos fomentar isso para o desenvolvimento do Estado. Quando falamos de bioeconomia temos uma parceria grande com o governo do Estado”, afirmou.

Artur Falcette, secretário executivo de Meio Ambiente, destacou que o alvo do edital são indústrias e startups do Estado. “Nos propomos, enquanto governo do Estado, a olhar para incentivos para impulsionar o desenvolvimento. Nessa linha, temos o lançamento desse edital do Fundect, em parceria com a Semadesc e com o Senai, justamente dentro da temática bastante ampla da bioeconomia e que é uma das linhas de atuação propostas pelo Estado”, explicou.

