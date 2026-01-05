Menu
Menu Busca segunda, 05 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Economia

Relator do caso Banco Master no TCU determina inspeção do BC

Nota técnica encaminhada à Corte foi considerada insuficiente

05 janeiro 2026 - 15h23Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Banco MasterBanco Master   (Rovena Rosa/Agência Brasil)

O relator que analisa o processo de liquidação do Banco Master no Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Jhonatan de Jesus, determinou uma inspeção do Banco Central, após considerar insuficiente nota técnica sobre o caso encaminhada à Corte pelo órgão regulador do mercado financeiro.

De acordo com o presidente do TCU, ministro Vital Rêgo, a autorização para o procedimento foi formalizada dentro de um trabalho técnico já em andamento, que “busca esclarecer os fundamentos técnico-jurídicos e operacionais da atuação do órgão regulador”.

O ministro Jhonatan de Jesus acolheu a representação formulada pelo Ministério Público Federal junto ao TCU que pede a investigação de possíveis falhas na supervisão exercida pelo Banco Central do Brasil sobre o Banco Master S.A. e suas controladas, culminando na decretação de sua liquidação extrajudicial.  

Após abrir espaço para a manifestação do Banco Central, o TCU teria recebido do órgão uma nota técnica expondo o histórico do processo e os fundamentos e considerações que levaram a instituição a decidir pela liquidação extrajudicial. Para Jhonatan de Jesus, o documento foi considerado insuficiente.  

“A Nota Técnica apresentada se limitou, em essência, à exposição sintética de cronologia e fundamentos, com remissão a processos e registros internos, sem que viesse acompanhada, nesta oportunidade, do acervo documental subjacente (peças, notas internas, pareceres e registros de deliberação) necessário à verificação objetiva das assertivas nela contidas”, destaca na decisão.

Segundo o despacho emitido pelo relator do caso, há a necessidade de “formação de convencimento” de que a decisão de liquidar extrajudicialmente o Banco Master foi coerente com os achados de irregularidade e os riscos associados.

O ministro de Jesus considera os argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal de que pode ter havido “omissão e insuficiência de reação tempestiva a sinais de degradação financeira da instituição” no caso o Banco Master.

Isso teria ampliado o risco ao Sistema Financeiro Nacional, devido a capilaridade do Banco Master e os impactos sobre credores, investidores e depositantes, “com possível pressão significativa sobre o Fundo Garantidor de Créditos (FGC)”.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras
Economia
Produção de petróleo e gás atinge 4,921 milhões de barris em novembro
Fachada Banco Central
Economia
Mercado financeiro projeta inflação de 4,06% em 2026
Capacidade de produção do campo será de 1,15 milhão de barris por dia
Economia
Petrobras inicia operação na Plataforma P-78 no Campo de Búzios
Imagem de dinheiro
Economia
Salário mínimo de R$ 1.621 entra em vigor a partir desta quinta-feira
Cédulas de dinheiro para saque
Economia
Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil entra em vigor
Governo Federal quer o fim da escala 6x1
Economia
Ano eleitoral não impede redução da jornada de trabalho, diz ministro
Imagem Ilustrativa
Economia
China impõe restrições a importações de carne bovina em 2026
Luan Santana -
Agronegócio
Luan Santana é confirmado como primeira atração da Expogrande 2026
Com o avanço do emprego formal, a taxa de informalidade recuou para 37,7% da população ocupada
Economia
Emprego com carteira assinada cresce 2,6% e atinge recorde de 39,4 milhões, aponta IBGE
Contas públicas têm déficit de R$ 14,4 bilhões em novembro
Economia
Contas públicas têm déficit de R$ 14,4 bilhões em novembro

Mais Lidas

Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Corpo de Bombeiros atuou no combate as chamas
Polícia
AGORA: Homem ateia fogo na casa após brigar com esposa em Campo Grande
BR registra filas quilométricas -
Polícia
AGORA: Rodovia BR-163 fica travada após acidente com morte em Nova Alvorada do Sul
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital