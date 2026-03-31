Caixa encerra Bolsa Família de março pagando beneficiários do NIS final 0

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas há o pagamento de três adicionais

31 março 2026 - 06h30Vinicius Costa
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano

A Caixa Econômica Federal paga nesta terça-feira, dia 31, a parcela do Bolsa Família para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 0. Ao todo cerca de 18,8 milhões de famílias receberão o benefício neste mês.

O valor mínimo corresponde a R$ 600. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

 

