O Governo Federal pretende ampliar o programa Pé-de-Meia para todos os estudantes do ensino médio da rede pública até o fim de 2027. A proposta foi anunciada nesta quarta-feira (4) pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante o programa “Bom Dia, Ministro”.

Atualmente, o benefício é destinado a alunos de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Segundo o ministro, a iniciativa alcança entre 50% e 55% dos estudantes do ensino médio público no país. A ampliação ainda está em estudo pelo Ministério da Educação (MEC).

O programa oferece incentivos financeiros para estimular a frequência escolar e a conclusão dos estudos. Entre as condições para receber os valores está a presença mínima de 80% nas aulas. Também há um depósito de R$ 1 mil por ano concluído, mantido em poupança e liberado ao término do ensino médio.

De acordo com Barchini, os resultados atribuídos ao Pé-de-Meia incluem redução de 61% no abandono escolar, queda de 62% na reprovação e diminuição de 28% na distorção idade-série.

Pé-de-Meia Universitário - O ministro também afirmou que o MEC está na fase final de elaboração do Pé-de-Meia Universitário, voltado a estudantes de famílias vulneráveis e inscritos no CadÚnico.

A proposta prevê pagamentos de R$ 700 mensais, além de R$ 250 destinados à poupança. Ao longo de quatro anos, o estudante poderá acumular R$ 10 mil, com correção, para saque após a conclusão do curso e ingresso no mercado de trabalho.

Segundo o ministro, a iniciativa busca reduzir dificuldades financeiras que levam estudantes a abandonar a universidade antes de concluir a formação.