Lula diz que "salário de professor é pequeno", mas que irá resolver a situação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu, durante lançamento do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza, no Ceará, nesta sexta-feira (19), que o salário do professor ainda “é pequeno”.

“Outra coisa que temos que resolver é que o salário de professor é pequeno, às vezes a gente não pode pagar, mas a verdade é que a função de professor nesse país é muito nobre. Professor ganha um salário que, às vezes, não dá para dar para os filhos comerem, porque o piso ainda é baixo, mas estamos tentando recuperar a economia do país”, afirmou o presidente.

Lula disse que é necessário “cuidar da educação com mais carinho” para “melhorar o salário”, e se comprometeu a fazer um reajuste do piso mínimo salarial todos os anos.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também