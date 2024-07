UEMS abre inscrições para seleção de professores com salário de até R$ 10 mil

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para um processo seletivo de contratação de professores nas cidades de Aquidauana, Dourados, Amambai e Paranaíba.

De acordo com o edital, os profissionais selecionados terão carga horária de trabalho variando entre 20 e 40 horas semanais, com remunerações mensais que variam de R$ 2.515,14 a R$ 10.200,29.

Confira as vagas disponíveis abaixo:

-Atendimento Educacional Especializado - Aquidauana;

-Tradutor(a) e Intérprete de Libras – Atendimento Educacional Especializado - Dourados;

-História - Amambai;

-Letras: Língua Espanhola - Dourados;

-Direito - Paranaíba.

As inscrições estão abertas exclusivamente pela internet, e seguem até às 13h do dia 23 de julho, através do site da UEMS.

JD1 Notícias

