Secretário explica anistia de obras, no JD1

O secretário da Semadur (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana), Luís Eduardo Costa, concede entrevista ao JD1 nesta sexta-feira (20), às 11h, e explica tudo sobre a anistia de obras da Capital.

A conversa com o titular da pasta será ao vivo e os internautas poderão tirar suas dúvidas no Facebook do JD1 Notícias. As perguntas devem ser enviadas no comentário da Live e serão repassadas ao secretário pela nossa reportagem.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também