Adolescente desmaia após briga em escola na Capital

Uma menina, de 12 anos, desmaiou na escola que estuda, localizada no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande, na tarde desta sexta-feira (26), após se envolver em uma briga e receber uma “ameaça” de morte, de outros alunos, contra seu irmão.

Segundo informações iniciais, a menina havia se envolvido em uma briga mais cedo na escola, e no final da tarde, na hora da saída da escola, ela foi pressionada novamente pelos alunos cujo havia se desentendido mais cedo, estes que ameaçarem o irmão da vítima de morte.

A menina, ansiosa com a situação, acabou passando mal e desmaiou, ainda na calçada em frente à escola, e foi socorrida por familiares, que resgataram a menina e a levaram para uma unidade de saúde.

