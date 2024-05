JD1TV: Traficante foge da polícia em alta velocidade, bate em barranco e é preso em MS

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso ao tentar fugir da polícia em um carro recheado de drogas. O caso aconteceu durante a tarde de segunda-feira (6), na zona rural do município de Iguatemi.

Conforme as informações policiais, uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizava patrulhamento ostensivo e preventivo pela MS-295, quando visualizaram o condutor de um Chevrolet Onix, que seguia no sentido contrário Tacuru/Iguatemi em alta velocidade e com excesso de peso.

Os policiai retornaram e deram a ordem de parada ao motorista, que desobedeceu e acelerou até chegar no perímetro urbano de Iguatemi, onde cometeu várias infrações de trânsito,

Em determinado momento ele perdeu o controle do veículo e colidiu em um barranco. O homem fugiu a pé, mas foi alcançado e detido. Ele sofreu um ferimento na boca. Um dos componentes da equipe policial teve um ferimento na cabeça. Ambos receberam atendimento médico e foram liberados. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e elaborou o boletim de trânsito.

O homem estava carregando 248,75 de maconha e 43,7 quilos de skunk, totalizando 292,45 quilos de drogas. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 1,08 milhão.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil em Iguatemi.

Veja vídeos encaminhados para a reportagem que mostram a perseguição e a prisão do homem:

