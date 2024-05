Adolescente morre ao encostar em poste durante parada para água em futebol

O adolescente Carlos Eduardo Viana Serafim, de 14 anos, morreu depois de ser eletrocutado ao encostar em um poste de uma quadra esportiva da cidade de Barretos, em São Paulo. O caso aconteceu na noite de terça-feira (14), quando o menino parou de jogar bola para tomar água.

Um amigo, que estava no local no momento do acidente, contou ao g1 o que teria acontecido. "Ele se abaixou para beber água e se apoiou no poste. No que ele se apoiou, ele grudou. Ele caiu e bateu o queixo embaixo e machucou. Ele não chegou a gritar. Depois que ele caiu, ele levantou cambaleando e falou: 'nossa, gente, eu tomei um choque aqui'", afirma o jovem, que prefere não ser identificado.

Segundo a testemunha, ao reclamar do choque, Cadu ainda caminhou alguns metros antes de cair no chão. "Eu saí correndo para socorrer, chamei todo mundo. Como ele era brincalhão, todo mundo achou que era brincadeira, que ele estava zoando, mas eu vi que não era brincadeira. Eu conheço uma pessoa que tem convulsão e eu vi que aquilo não era convulsão. Eu vi que era um ataque cardíaco."

Os amigos de Cadu chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe fez manobras de reanimação por cerca de 25 minutos, mas o menino não resistiu.

O caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita e o local foi periciado.

