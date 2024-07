Campo Grande lidera ranking de capital mais competitiva em Capital Humano do Centro-Oeste

Campo Grande foi reconhecida como a capital mais competitiva em Capital Humano entre as cidades do Centro-Oeste, de acordo com levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP), que avalia diversas dimensões essenciais para a prosperidade das cidades brasileiras, sendo o Capital Humano um dos pilares mais fundamentais.

Campo Grande lidera o ranking com 54,40 pontos, seguida por Goiânia (52,92) e Cuiabá (52,89). Este reconhecimento destaca a Capital como um exemplo de progresso e investimento em setores essenciais para o bem-estar e o crescimento econômico.

Além disso, considera o nível educacional da força de trabalho, a inserção no mercado de trabalho, os impactos na produtividade econômica, o número de matrículas nos ensinos técnico, profissionalizante e superior, e a qualificação dos trabalhadores em empregos formais.

De acordo com o ranking, Campo Grande tem a menor taxa de desocupação entre as capitais brasileiras, registrando apenas 4,4%, segundo os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

