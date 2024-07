JD1TV: Fogo toma conta de mata na Aldeia Água Boa e assusta moradores

Um incêndio de grandes proporções atingiu a mata da aldeia urbana Água Bonita, localizada no bairro Tarsila do Amaral, durante o começo da tarde desta sexta-feira (26). A preocupação dos moradores é que as chamas atinjam as casas.

Conforme o apurado inicialmente pelo JD1, ainda não existem informações sobre o que teria dado inicio ao fogo. Moradores mencionaram que as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estão no local.

Os militares, assim como os moradores, estão cuidando para que o fogo não atinja as casas. Assista um dos vídeos encaminhados para o JD1:

