Assassino procurado pela Interpol é preso pela Polícia Civil em Ladário

Um homem, de 32 anos, que estava sendo procurado pela Interpol, foi preso pela Polícia Civil em Ladário durante a tarde de quinta-feira (25).

Conforme as informações policiais, a prisão aconteceu por meio de uma operação conjunta da Polícia Civil do Mato Grosso, por meio da DEFRON-Cáceres com a Interpol. A ação teve como intuito identificar e prender fugitivo condenado na Bolívia pelo crime de homicídio. Ele estava inserido na Difusão Vermelha da Interpol.

Após monitoramento e ações de inteligência policial, a equipe policial conseguiu realizar a captura do homem. Ele chegou a apresentar um documento falso, na tentativa de fugir da prisão, mas não teve sucesso.

Por fim, o autor foi encaminhado até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça.

