JD1TV: Mulher é vítima de tentativa de feminicídio na Rua da Divisão

Uma mulher, ainda não identificada, foi vítima de uma tentativa de feminicídio na tarde desta quinta-feira (29), por volta das 14h30, em um posto de gasolina na Rua da Divisão, no bairro Jardim Monte Alegre, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, a vítima e o autor do crime, que também não teve a identidade revelada, chegaram no local juntos em um carro, modelo HB20 cor branca, e estacionaram nos fundos do posto. Em dado momento, a mulher saiu correndo, gritando que o homem iria matá-la.

Foi neste momento que ela foi atingida por um disparo, caiu no chão, e foi alvejada com mais três tiros pelo criminoso.

Ela foi resgatada ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros. Não se tem mais informações sobre o estado de saúde da vítima e nem para qual unidade de saúde ela foi encaminhada.

Após o crime, o autor deixou o local e foi preso pela polícia na Avenida Bandeirantes.

Veja o local após o crime:

