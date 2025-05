JD1TV: Mulher baleada em posto na Rua da Divisão tentava fugir de sequestrador

A mulher baleada na tarde desta quinta-feira (29) em um posto de gasolina na Rua da Divisão, no bairro Jardim Monte Alegre, em Campo Grande, tentava fugir de um sequestro no momento do crime.

Segundo informações da polícia, a vítima e o autor do crime, que não teve a identidade revelada, chegaram no local juntos em um carro, modelo HB20 cor branca, e estacionaram próximos do banheiro do posto.

Saiba Mais Polícia JD1TV: Mulher é vítima de tentativa de feminicídio na Rua da Divisão

Segundo a delegada Analu Ferraz, a mulher foi vítima de sequestro e o caso já era acompanhado pela Polícia Militar.

Ainda segundo a delegada, após convencer o homem a parar em posto de gasolina para usar o banheiro, a vítima se aproveitou de um momento de distração para correr no posto pedindo ajuda. Ele, ao presenciar a cena, sacou a arma e atingiu a mulher com um tiro e, após ela cair no chão, desferiu outros disparos contra ela.

“Lá no posto, ela desceu, foi no banheiro, ele ficou na porta do banheiro, na janela, gritando com o celular dela na mão, e quando ela saiu do banheiro e ia entrar no carro, ela correu para pedir socorro no posto e aí ele já saca a arma e dá os disparos nela”, detalhou a delegada.

Ele deixou o local do crime dirigindo o HB20 em que havia chegado acompanhado da vítima.

O criminoso, que ainda não teve a identidade revelada, foi preso pelos polícias na Avenida Bandeirantes, e será encaminhado, junto do veículo, para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Ainda não se sabe a motivação do crime, mas a vítima tinha medida protetiva conta o autor, mas havia solicitado a revogação em dezembro do ano passado e deu entrada com divórcio litigioso dia 14 deste mês.

Confira vídeo do momento do crime:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia JD1TV: Mulher é vítima de tentativa de feminicídio na Rua da Divisão

Deixe seu Comentário

Leia Também