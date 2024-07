Escola Sesi oferta 104 vagas de gratuidade integral na educação básica

O processo seletivo da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (22), até sexta (26) para o preenchimento de vagas de gratuidade integral na educação básica para o segundo semestre letivo de 2024.

São ao todo 104 vagas disponíveis para educação infantil, ensino fundamental e Médio, distribuídas nas cidades de Campo grande, Corumbá, Dourados, Aparecida do Taboado, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas.

As vagas são destinadas a estudantes cuja família comprovar condição de baixa renda (até meio salário mínimo por pessoa da família). As inscrições no processo seletivo são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na secretaria da Escola Sesi de 22 a 26 de julho, no horário das 8 às 11 horas e das 13 às 17 horas.

A ficha de inscrição, os critérios de seleção e a lista de documentos exigidos podem ser consultadas no edital do processo seletivo https://transparencia.sesims.com.br/admin/arquivos/download/edital-suplementar-de-abertura-de-inscricoes-n04-2024.pdf

Após análise de documentos, a divulgação dos resultados será realizada a partir de 1º de agosto, com a lista de candidatos selecionados publicada no Portal da Transparência do Sesi.

Veja a distribuição das vagas:

Campo Grande - 10 vagas

4º ano Ensino fundamental (vespertino) - 2 vagas

5º ano Ensino fundamental (vespertino) - 2 vagas

2º ano Ensino médio (matutino) – 3 vagas

3º ano Ensino médio (matutino) – 3 vagas



Aparecida do Taboado - 10 vagas

1º ano Ensino fundamental (matutino) - 1 vaga

1º ano Ensino médio (matutino) – 2 vagas

3º ano Ensino médio (matutino) – 7 vagas



Corumbá - 11 vagas

1º ano Ensino fundamental (matutino) - 2 vagas

3º ano Ensino fundamental (matutino) - 3 vagas

5º ano Ensino fundamental (matutino) - 4 vagas

2º ano Ensino médio (matutino) - 2 vagas



Dourados - 27 vagas

6º ano Ensino fundamental (vespertino) - 6 vagas

8º ano Ensino fundamental (matutino) - 5 vagas

9º ano Ensino fundamental (matutino) - 5 vagas

9º ano Ensino fundamental (vespertino) - 5 vagas

1º ano Ensino médio (matutino) – 4 vagas

2º ano Ensino médio (matutino) – 2 vagas



Maracaju - 18 vagas

1º ano Ensino fundamental (matutino) - 1 vaga

2º ano Ensino fundamental (matutino) - 1 vaga

3º ano Ensino fundamental (matutino) - 2 vagas

4º ano Ensino fundamental (matutino) - 2 vagas

6º ano Ensino fundamental (matutino) - 1 vagas

7º ano Ensino fundamental (matutino) - 3 vagas

1º ano Ensino Médio (matutino) - 2 vagas

2º ano Ensino Médio (matutino) - 3 vagas

3º ano Ensino Médio (matutino) - 3 vagas



Naviraí - 10 vagas

Educação Infantil 4 (matutino) - 4 vagas

6º ano Ensino Fundamental (matutino) - 4 vagas

1º ano Ensino Médio (matutino) - 2 vagas



Três Lagoas – 18 vagas

7º ano Ensino fundamental (vespertino) - 4 vagas

8º ano Ensino fundamental (vespertino) - 1 vaga

9º ano Ensino fundamental (vespertino) - 4 vagas

2º ano Ensino Médio (matutino) - 6 vagas

3º ano Ensino Médio (matutino) - 3 vagas

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também