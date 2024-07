Adolescente é detido ao ser flagrado traficando cocaína de Campo Grande para Goiás

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido ao ser flagrado transportando cocaína presa ao corpo em um ônibus de viagem. O caso foi descoberto pelo Batalhão de Choque, na noite de quinta-feira (26), na rodoviária na Avenida Gury Marques, em Campo Grande. Segundo as informações policiais, ele pretendia ganhar R$ 45 mil com a venda do entorpecente.

Para os policiais, o menor contou que estava indo para a cidade de Rio Verde, em Goiás. Ele ainda detalhou que essa não era a primeira vez que fazia a viagem, levando drogas para o estado vizinho.

O responsável por fazer a entrega da cocaína para o adolescente seria um desconhecido, que ele mantinha contato através do Facebook. Os dois teriam se encontrado nas redondezas da rodoviária.

Ainda de acordo com o Choque, o menor detalhou que iria ganhar R$ 45 mil com a revenda do entorpecente na cidade. Ao todo, a cocaína pesou 1,030kg.

Diante dos fatos, o autor foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas.

