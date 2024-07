Investigação vai apurar suposto uso de drones "espiões" pelo Canadá na Copa América

Após a Seleção Canadense ter sido acusada de usar drones para espionar o treino da Nova Zelândia antes da estreia nos Jogos Olímpicos Paris 2024, na quinta-feira (25), o diretor da Federação Canadense de Futebol, Kevin Blue, revelou nesta sexta-feira (26) que o episódio ocorrido durante as Olimpíadas pode não ser isolado.

Foi aberta uma investigação sobre o possível uso de drones para espionagem, inclusive no masculino, durante a Copa América, na qual a seleção canadense chegou à semifinal contra a Argentina.

“Tenho recebido muitos comentários sobre a história do problema no que se refere a ambos os programas, no que se refere à situação atual da seleção masculina. Estou ciente de um caso de tentativa de uso de drones durante a Copa América. Meu entendimento atual é que o padrão de fatos dessa instância é significativamente diferente do que ocorreu aqui, especialmente no que se refere ao impacto potencial na integridade competitiva. Especificamente sobre a seleção masculina, Blue disse que o treinador Jesse Marsch soube das tentativas de espionagem após os fatos”, disse.

Blue informou que uma investigação interna está em andamento para entender a extensão da situação, mas insistiu que os jogadores não tinham conhecimento das possíveis espionagens.

Ele sustentou que as punições aplicadas pela Federação Canadense são suficientes e defendeu que não haja punições esportivas ou aos atletas. O comitê disciplinar da Fifa abriu uma investigação para avaliar possível violação aos princípios do fair play.

