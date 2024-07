Auxiliar técnica e analista da Seleção do Canadá são expulsos das Olimpíadas

Às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o Comitê Olímpico Canadense (COC) anunciou que a assistente técnica, Jasmine Mander, e o analista Joseph Lombardi, da Seleção de Futebol Feminino, foram expulsos da comissão do país.

A decisão foi tomada após a Nova Zelândia informar que os treinamentos da equipe foram interrompidos pela invasão de um drone de ‘espionagem’, na última terça-feira (23).

O caso foi levado à polícia local para investigações e foi concluído que o item era pilotado por um membro da comissão canadense.

A Nova Zelândia solicitou que providências fossem tomadas pela Seleção do Canadá. Esta, por sua vez, apresentou formalmente um pedido de desculpas e prometeu investigar o caso internamente.

A treinadora principal da seleção, Bev Priestman, também se retirou do comando da equipe contra a Nova Zelândia, em duelo pelo grupo A, nesta quinta-feira (25), às 11h (horário de Mato Grosso do Sul). A técnica ainda pediu desculpas pelo incidente.

“Eu sou a responsável final pela conduta de nossa equipe. Para enfatizar o compromisso do time com a integridade, decidi me retirar do comando do jogo de quinta-feira voluntariamente”, declarou a treinadora.

