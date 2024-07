Homem é preso por sequestrar e estuprar adolescente de 13 anos em Itaquiraí

Homem, de 41 anos, foi preso por suspeita de estuprar uma adolescente de apenas 13 anos, na cidade de Itaquiraí.

Conforme as informações policiais, as autoridades foram acionadas pelo pai da vítima, durante a madrugada de quinta-feira (25), quando a menor sumiu. Na delegacia, ele detalhou que a filha estava em casa, quando sumiu.

Os familiares se juntaram, fazendo buscas nas proximidades, mas não conseguiram encontrá-la. Alguns vizinhos informaram ter avistado um carro estranho na região, mas não souberam dar detalhes sobre o carro usado por ele.

Algumas horas depois do registro de desaparecimento, a menina conseguiu falar com os familiares, informando sua localização. Ao ser encontrada, a adolescente relatou que havia sido levada por dois homens em um carro e posteriormente sofrido abuso sexual.

Uma equipe da SIG (Seção de Investigações Gerais), iniciou diligências para identificar e localizar os suspeitos. No entanto, conseguiram encontrar apenas um dos suspeitos, sendo que o paradeiro do seu comparsa continua desconhecido.

Durante a operação, os policiais também apreenderam o veículo supostamente utilizado no crime. Além disso, verificou-se que o preso possuía um mandado de prisão em seu desfavor, que foi devidamente cumprido. O suspeito também foi preso em flagrante delito por estupro de vulnerável.

Agora a polícia civil vai concluir as investigações do inquérito policial no prazo legal e encaminhar os autos as autoridades competentes.

