Funcionário é preso por furtar o carro e o celular da empresa em que trabalha

Um homem, de 56 anos, foi preso por se apropriar do carro e do telefone celular da empresa que trabalhava em Três Lagoas. A prisão aconteceu durante a quinta-feira (25).

Conforme as informações da Polícia Civil, na última segunda-feira (22), a SIG recebeu informações do DEIC, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, no sentido de que um veículo VW/Up pertencente a uma empresa do Estado de Mato Grosso estaria circulando pelas ruas da cidade de Três Lagoas, em posse de um ex-funcionário, o qual havia se apropriado do veículo que havia sido emprestado para ele trabalhar.

A partir da informação, os agentes realizaram diligências investigativas, através de campanas e monitoramentos, até que conseguiram visualizar o veículo. Ao ser abordado e questionado sobre o veículo, ele afirmou que de fato pertencia a uma empresa que era funcionário e que havia se apropriado do automóvel, assim como o aparelho celular que estava utilizando.

O suspeito foi perguntado sobre as placas que estavam afixadas no veículo, já que foi identificado pelos agentes policiais que não eram suas placas verdadeiras, quando confessou que havia retirado as originais e substituído por aquelas, as quais havia subtraído de um veículo estacionado na via pública. Ele foi conduzido à sede da SIG, onde foi autuado em flagrante pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não sendo arbitrada fiança pela autoridade policial.

Se condenado poderá receber uma pena de até seis anos de reclusão. O veículo e o aparelho celular recuperados serão devidamente restituídos à empresa-vítima, após os exames periciais.

