JD1TV: As pessoas são a dificuldade para inteligência emocional, diz osteopata

O tema do Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (26) é inteligência emocional. Para falar sobre o assunto, o Dr. Plácido Menezes recebeu o Dr. Alan Borges, que é osteopata, e já havia participado do programa outras vezes por chamada de vídeo, e agora conheceu o estúdio do JD1.

Dr. Alan está em Campo Grande para dá um curso sobre inteligência emocional aplicada em empresas. Segundo ele, esse conceito surgiu na neurociência para compreender a forma que as pessoas conduzem as relações, experiências e a vida.

Entendendo as crenças, as bagagens familiares, que construíram o modelo de vida que cada pessoa segue. Além de mostrar que a dificuldade para alcançar a inteligência emocional é o próprio indivíduo. A partir disso, são criadas referências para eles prosperarem em diversas áreas da vida.

