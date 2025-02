JD1TV: Inteligência artificial revoluciona cirurgia de coluna

A evolução da tecnologia tem transformado a medicina, e a cirurgia de coluna não fica de fora dessas inovações. Com o uso da inteligência artificial e da realidade aumentada, os procedimentos estão se tornando mais seguros e eficazes, proporcionando uma recuperação mais rápida para os pacientes.

No Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (14), o neurocirurgião Dr. Marcelo Perocco, que atua em São Paulo e está atualmente nos Estados Unidos, explicou como essas novas ferramentas estão revolucionando a especialidade.

Segundo ele, as cirurgias minimamente invasivas, como a endoscopia de coluna e as próteses de disco para a região lombar e cervical, estão entre as técnicas mais promissoras. “Esses procedimentos permitem a descompressão das hérnias e a manutenção da mobilidade da coluna, reduzindo dores e melhorando a qualidade de vida dos pacientes”, destacou.

A introdução da inteligência artificial na cirurgia de coluna tem proporcionado uma maior previsibilidade e eficiência nos procedimentos. De acordo com Perocco, plataformas com IA auxiliam os cirurgiões ao sugerir passos cirúrgicos previamente planejados, garantindo que a equipe médica tenha todos os instrumentos necessários à disposição antes mesmo da execução de cada etapa.

