PF prende traficante procurado há 26 anos durante operação contra o tráfico na fronteira

Durante as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (26), a Polícia Federal em cooperação com a Polícia Nacional do Paraguai (PNP), deflagrou a Operação Hideout, contra o tráfico de drogas na região da fronteira de Mato Grosso do Sul e Paraguai.

Ao todo, cumpridas três mandados de busca e apreensão em Pedro Juan Caballero e um em Ponta Porã. No meio da ação, os policiais conseguiram capturar um fugitivo da justiça, procurado há 26 anos. O homem foi m dos grandes traficantes da década de 90, especialista em fazer drogas de outros países da América Latina entrar em MS.

Em outras ocasiões, ele teria sido alvo de duas Operações da Polícia Federal: Andorra e Estone, deflagradas, respectivamente, em 2001 e 2003.

Participaram das investigações o Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), a Polícia Nacional do Paraguai (PNP) e o Centro Integrado de Operações de Fronteira (CIOF).

