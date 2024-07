Carro capota após motorista perder o controle de direção na MS-316

Um carro capotou durante a manhã desta sexta-feira (26), entre Paraíso das Águas e Costa Rica na rodovia MS-316.

Conforme as informações iniciais, o motorista estava segundo pela rodovia quando acabou perdendo o controle de direção, capotando o carro repentinamente. As causas do acidente ainda são investigadas pelas autoridades.

O Corpo de Bombeiros de Costa Rica foi acionado, socorrendo as vítimas que estavam dentro do veículo. Apesar disso, o site BCN Notícias, o número de feridos e o estado de saúde deles não chegou a ser divulgado.

O tráfego do local foi controlado pelas autoridades da Polícia Militar de Paraíso das Águas.

