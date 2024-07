JD1TV: Adolescente de 17 anos é detido após capotar carro carregado com drogas na BR-163

Um adolescente, de 17 anos, foi detido após capotar um carro carregado com drogas na manhã de quinta-feira (25), na rodovia BR-163, próximo à cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, durante uma perseguição policial. Ele teria saído da cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações do g1, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) estava fazendo rondas pela região quando foram informados que dois veículos, um Renault Sandero e um Ford Ka, estavam andando em alta velocidade na rodovia.

Depois de desobedecer às ordens de parada, um acompanhamento tático foi iniciado. O veículo seguia em alta velocidade, quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou o carro no acostamento.

Dentro do veículo, os policias encontraram cerca de 160 kg de drogas, aparentando ser maconha e skunk. O carro foi carregado em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com a PRF, um outro carro, conduzido por um jovem de 24 anos, foi apreendido. Ele tinha a função de “batedor”, que consiste em escoltar o veículo carregado de drogas e detectar qualquer tipo de fiscalização ou blitz.

Assista o momento do acidente:

