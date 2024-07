Um pedaço da Disney em Campo Grande? Parque e personagens chegam em agosto

Os Campo-grandenses poderão "sentir o gostinho" dos Parques da Disney na Capital durante o mês de agosto. Para quem sonha em conhecer o destino, essa será a oportunidade de sentir parte da magia desse mundo encantado. O Parque de Diversões “Happy Land – Where Dreams Come True" estará de portas abertas na Cidade Morena a partir do dia 15 do mês que vem, na Vila Morena, antiga Cidade do Natal.

O evento é uma verdadeira reprodução do Walt Disney World: brinquedos, personagens como Minnie, Mickey, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, Pato Donald, Ariel, Frozen, Bela e a Fera, Super Mário, entre outros. Além de oficinas, teatros, robôs, simuladores, carrossel, trenzinho, brinquedos infláveis, dinossauros, fazendinha, pocket show, games e até o famoso Castelo da Cinderela.

A entrada será paga. O preço do ingresso para Campo Grande ainda não foi divulgado, mas deve variar em média de R$ 50,00 + 1 kg de alimento não perecível.

Em Goiânia, onde o parque está atualmente, idosos acima de 60 anos e crianças de 2 a 14 anos pagam meia entrada, sem necessidade de carteira estudantil. Crianças abaixo de 2 anos não pagam. É possível comprar o ingresso online e presencialmente.

Haverá praça de alimentação no local, com cardápios de pizza, lanches e doces. Veja:

