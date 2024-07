Motociclista que perdeu a perna em acidente na Gunter Hans morre na Santa Casa

Homem, de 49 anos, morreu cinco dias depois de sofrer um grave acidente na Avenida Gunter Hans e perder parte da perna esquerda, na região do bairro Guanandi, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava de moto na pista sentido bairro/centro, quando acabou perdendo o controle de direção, vindo a colidir com uma mureta de concreto, de uma obra abandonada da prefeitura que foi instalada na avenida.

A filha da vítima detalhou ainda, para as autoridades, que apesar da obra invadir uma das pistas e fazer as três vias virarem apenas duas, não existe sinalização horizontal ou vertical, que indique obras na avenida.

Depois de colidir com a mureta, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Campo Grande. Internado no CTI dede o dia do acidente, com diversas fraturas, ele teve complicações e faleceu.

Além do socorro, no dia 21, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar chegou a ir até o local, fazendo o atendimento da ocorrência.

Diante dos fatos, o caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

