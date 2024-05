JD1TV: Incêndio destrói parte de supermercado no São Jorge da Lagoa

Incêndio que começou por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira (17), destruiu a parte externa do Supermercado Pires, localizado na rua Fátima do Sul, no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. As chamas começaram após um problema no transformador, que deixou toda a região sem luz no início da manhã.

A área atingida não contempla os alimentos, perecíveis e outras estruturas que atendem os clientes no dia-a-dia. No espaço em que o fogo começou, ficavam arquivos, paletes e outros objetos antigos que eram guardados naquele ambiente.

O JD1 Notícias conversou com Gustavo Rodrigues, gerente de operações da rede, que informou que a ideia é abrir a loja normalmente depois que a Energisa restabelecer a energia na região, porém, disse que caso exista uma demora, será necessário a contratação de um gerador devido aos perecíveis no supermercado.

"Foi um susto quando o alarme disparou. Aí cheguei aqui e tava cheio de gente. O fogo destruindo toda essa parte. Mas graças a Deus não teve muito dano material, porque foi do lado de fora", disse.

Alguns funcionários foram vistos chegando pelo local e ficaram assustados ao verem a cena.

O Corpo de Bombeiros, que atuou no combate as chamas, deixou o local pouco depois das 6h, trabalhando para que não existissem novos focos de incêndio.

A Energisa também trabalha para restabelecer quanto antes a energia na região para que o problema não afete outros comerciantes e moradores.

