Novo acesso do Parque do Lageado pode ser asfaltado em breve com MS Ativo

O Parque do Lageado, na região sul de Campo Grande, poderá ser um dos próximos bairros a serem contemplados com o asfaltamento de algumas ruas com auxílio do programa MS Ativo Municipalismo, orquestrado pelo governador Eduardo Riedel.

Com o avanço da licitação, existe a perspectiva de melhora na infraestrutura do bairro. O asfaltamento beneficiaria as ruas Francisca Figueiredo, Tristão dos Santos e Gaudiley Brun, além de construída uma ponte de 19 metros que ligará o bairro à região do Jardim Centenário.

O objetivo é criar um novo acesso para a Avenida Guaicurus, importante via arterial da cidade.

Com um valor estimado de R$ 6,79 milhões, a licitação foi anunciada na edição desta quinta-feira (24) do Diário Oficial do Estado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

Diretor da Agesul e responsável pela Deiurb (Divisão de Empreendimento de Infraestrutura Urbana), Pedro Augusto Duarte Brandão explica que atualmente o único acesso ao bairro é feito pela rua Evelina Selingard, que está sobrecarregada devido à densidade populacional da região.

Para o ano de 2024, o programa MS Ativo prevê um investimento robusto em obras urbanas e rodoviárias. Estão destinados R$ 1,5 bilhão para obras urbanas nos 79 municípios do Estado, distribuídos em 113 convênios, totalizando R$ 427 milhões, e 169 obras via Agesul, que somam R$ 1,1 bilhão.

Além disso, estão alocados R$ 1,3 bilhão para obras em rodovias, reforçando o compromisso com a melhoria da infraestrutura de transporte e logística.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também