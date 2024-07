Motoristas de veículos pesados são convocados pela Prefeitura

Os candidatos do processo seletivo da Prefeitura de Campo Grande para a função de motoristas de veículos pesados foram convocados por meio do Diário Oficial desta quarta-feira (24) para orientação de apresentação de documentos para o preenchimento da vaga.

Os convocados devem comparecer na sexta-feira (26) às 8h30 na Gerência de Processo Seletivo - Secretaria Municipal de Gestão, localizada na Avenida Afonso Pena, n. 3.297 - Paço Municipal.

Na mesma publicação do Diário Oficial, também estão sendo convocados os motoristas aprovados no processo seletivo do edital de abertura n. 20/2023-01 que também devem comparecer na Gerência de Processo Seletivo Simplificado, na sexta-feira (26) às 13h30.

Os nomes podem ser conferidos na página 3 do Diogrande 7.587 .

