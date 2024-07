JD1TV: Acidente entre carro e moto causa 'furdunço' em rotatória da Mato Grosso

Acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio acabou causando um furdunço na rotatória da Avenida Mato Grosso com a Via Park, na manhã desta quarta-feira (24), em Campo Grande. A região ficou praticamente lenta e motoristas precisam redobrar a atenção.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, o motociclista estava fazendo uma corrida por meio de aplicativo com uma passageira e seguia pela Via Park.

Quando foram passar pela rotatória, ambos colidiram e o motociclista com a passageira foram jogados no asfalto. Ambos tiveram ferimentos leves e uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para verificar a situação das vítimas.

A mulher reclamava de dor em um dos ombro e permaneceu deitada até a chegada do socorro.

O trânsito ficou lento para quem seguia pela Mato Grosso no sentido quem sai do Parque dos Poderes até a região do centro.

