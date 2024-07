Motociclista fratura costela em acidente com caminhonete no Taquarussu

Motociclista, de 37 anos, sofreu uma fratura na costela na manhã desta quinta-feira (25), após se chocar com uma caminhonete Chevrolet S-10 no cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a rua da Abolição, na região da Vila Taquarussu, em Campo Grande.

Informações repassadas para a reportagem, apontam que condutores jogavam a culpa um no outro sobre quem teria desrespeitado a sinalização semafórico existente no cruzamento.

Ainda conforme dito, o motociclista seguia pela avenida, enquanto a caminhonete seguia pela rua da Abolição, ocorrendo a colisão e causando danos significativos nos dois veículos.

Em relação aos ferimentos, o motoqueiro fraturou a costela, sofreu um corte na língua e escoriações pelo corpo, sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa.

A Polícia Militar de Trânsito ficou responsável pelo local para averiguar as causas do acidente.

