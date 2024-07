Capital terá 'Semana do Paradesporto'

Foi sancionada pela prefeita Adriane Lopes e publicado no Diário Oficial de Campo Grande nesta quinta-feira (25), a Lei que institui a Semana do Paradesporto na Capital.

Medida tem o objetivo de incentivar o paradesporto no Município e valorização às pessoas com deficiência anualmente, na semana que contempla o dia 22 de setembro, Dia Nacional do Atleta Paralímpico.

As atividades a serem realizadas devem promover o desenvolvimento de aptidão física e de habilidades motoras, cognitivas, psíquicas e sociais das pessoas com deficiência por meio da prática esportiva;

Cumprimento da Lei ainda busca "sensibilizar todos os setores da sociedade sobre a importância do fomento da prática paradesportiva."

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também