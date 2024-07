Inquéritos apuram irregularidades em condomínios de Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu investigações em vários condomínios de Campo Grande que supostamente não realizaram adequações a ligação adequada à rede de esgoto e águas da concessionária Águas Guariroba.

Os casos estão sendo apurados por meio de Inquéritos Civis, com cada condomínio sendo objeto de um procedimento específico. Os condomínios sob investigação incluem:

- Condomínio Clínica Odontológica, no Jardim Aclimação (Inquérito Civil nº 06.2024.00000324-3).

- Condomínio Residencial Nelson Mandela (Inquérito Civil nº 06.2024.00000323-2).

- Condomínio Residencial Rachel de Queiroz (Inquérito Civil nº 06.2024.00000322-1).

- Condomínio Edifício Ana Elizabeth (Inquérito Civil nº 06.2024.00000321-0).

As ações estão sendo conduzidas pela 34ª Promotoria de Justiça, sob a responsabilidade do Promotor de Justiça Luiz Antônio Freitas de Almeida. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) também realizou fiscalizações em alguns desses locais para averiguar possíveis irregularidades.

