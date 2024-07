Agehab reforma casas de 463 famílias da Capital

A Agehab (Agência Popular de Habitação de Mato Grosso do Sul) vai atender 463 famílias instaladas no antigo Clube Samambaia, em Campo Grande. O investimento é de até R$ 30,5 milhões do Periferia Viva - Urbanização de Favelas, modalidade do programa Pró-Moradia, que faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O objetivo da ação é gerar qualidade de vida para as famílias em situação de vulnerabilidade daquele bairro, conhecido por ter abrigado por mais de 20 anos o antigo Clube de Campo Samambaia, nos fundos do Jardim Los Angeles. O espaço foi invadido em 2016 e, desde então, permanece nessa situação de indefinição.

Com a chegada do 'Periferia Viva' - que também faz parte do programa 'Minha Casa Minha Vida' - ao bairro, os anos vividos de forma precária se transformarão em prestação de auxílio habitacional para as famílias que recebem até três salários mínimos, conforme o projeto de lei Nº 144/2024, que dispõe de contratação de crédito com a Caixa Econômica Federal.

Fornecer melhorias, através da urbanização de moradias precárias, infraestrutura urbana, ampliação de equipamento comunitário e trabalho social, são os focos do projeto. Após visitas, foram analisadas as benfeitorias necessárias em cada uma das residências, como reforma em banheiro, área comum e diversos cômodos.

Foi identificado também pontos de melhorias como as vias não pavimentadas, gerando problemas na falta de drenagem, sendo esse um ponto a ser trabalhado dentro das propostas apresentadas.

