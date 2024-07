Motorista quase arranca árvore de calçada em acidente na Antônio Maria Coelho

Motorista de um Volkswagen Polo quase arrancou uma árvore de uma calçada na rua Antônio Maria Coelho, no cruzamento com a rua Ingazeira, no bairro Santa Fé, em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira (25), em decorrência de um acidente de trânsito.

Segundo informações coletadas pelo JD1 Notícias, o motorista do Polo é um jovem estagiário de uma empresa rural, que seguia para o trabalho e saiu da rua Ingazeira para acessar a Antônio Maria Coelho, quando houve a colisão com um motorista que seguia em um Chevrolet Cobalt.

Porém, os dois condutores não entraram em consenso e acabaram discutindo em relação a quem teria furado a sinalização semafórica existente no cruzamento.

Para o motorista do Cobalt, ele seguia pela Antônio Maria Coelho e alegou que não diminuiu, pois quando passou no cruzamento, o sinal havia ficado verde para ele e quem teria furado o sinal seria o jovem estagiário. O rapaz negou e disse que quem furou o sinal seria o Cobalt.

Apesar do acidente, o trânsito flui normalmente e pequenas avarias foram observadas nos dois veículos.

