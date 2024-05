Bebê de 1 ano é internado com sinais de tortura e polícia investiga o caso

Uma idosa, que não teve o nome divulgado, foi indiciada pelo crime de tortura contra um bebê, de apenas 1 ano de idade. O caso aconteceu na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Conforme as informações do site O Dia, a Polícia Civil da cidade concluiu o inquérito de investigação e o encaminhou ao Ministério Público.

Na ocasião, o menino deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu com ferimentos na cabeça, boca, orelha e em outras partes do corpo. O estado de saúde do menino é considerado estável e ele é assistido por pediatras, psicólogos e o serviço social.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados para atender uma ocorrência de agressão contra uma criança. No local, a equipe foi informada pela mãe do bebê que a avó teria praticado as agressões. Ainda segundo ela, o menino ficava com a avó para que ela pudesse trabalhar durante o dia.

Durante o percurso da investigação, todos os envolvidos foram ouvidos, incluindo a mãe da criança e a avó. Para auxiliar nas diligências, a corporação solicitou um exame médico no bebê. Com os resultados, foi confirmada as agressões sofridas pelo menino.

Apesar das acusações da filha, a avó da criança nega o crime. O bebê segue internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu. De acordo com a prefeitura, o quadro de saúde do menino é considerado estável e a previsão é que ele tinha previsão de alta na sexta-feira (17).

