Homem é ferido com vidro de espelho durante briga com 'amigo de caneco' no Noroeste

A madrugada de bebedeira não terminou bem para um homem, ainda não identificado, na rua Bras Pina, região do Jardim Noroeste, em Campo Grande. Ele acabou sendo cortado pelo ‘amigo de caneco’.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, ele estava bebendo com o suspeito desde a sexta-feira (17). Já nas primeiras horas da manhã de hoje, os dois acabaram brigando e a vítima foi golpeada com pedaços de um espelho.

Por conta dos golpes, o homem teve lesões superficiais com sangramento ativo em algumas partes. Ele foi atingido na região do tórax e na nuca, apesar do susto, ele não corre risco de morte.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, fazendo atendimento médico e levando a vítima para a Santa Casa. A Polícia Militar também esteve na cena do crime, acompanhando a ocorrência. O autor não chegou a ser localizado.

