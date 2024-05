Dinheiro fácil: Mulher é presa traficando maconha da fronteira para o MT

Uma mulher, de 40 anos, foi presa ao tentar levar maconha da fronteira de MS para a cidade de Cuiabá (MT). Ela foi flagrada traficando durante a noite de sexta-feira (17), em uma abordagem policial no km-323 da BR-163, em Rio Brilhante.

Conforme as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), as equipes fiscalizavam a via quando deram ordem de parada a um ônibus de viagem, que tinha o itinerário de Ponta Porã com destino a Campo Grande.

Durante as verificações, os agentes encontraram nas malas da mulher cerca de 29 tabletes do entorpecente, totalizando 25,4 kg. Ao ser questionada, ela contou ter sido contratada para pegar a maconha em Coronel Sapucaia e seguir com a droga até a capital mato-grossense.

Para realizar o tráfico, a autora iria receber R$ 4 mil no final da viagem. Diante da situação, ela acabou sendo presa em flagrante e levada para a Delegacia de Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também