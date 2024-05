Polícia investiga morte de bebê na madrugada deste sábado no Serraville

Um bebê, de seis meses, foi encontrado morto na manhã deste sábado (18), no bairro Serraville, em Campo Grande. Segundo informações preliminares, o menino dormiu a noite na mesma cama com os tios e amanheceu sem vida. A polícia foi acionada e investiga o caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, os tios que estavam responsáveis pela vítima e o irmão de 3 anos, notaram que o menino estava de bruços e com o corpo rígido. Eles então acionaram o SAMU, que esteve no local e constatou a morte do bebê.

À polícia, o casal contou que mora com os três filhos e, há uma semana, passou a cuidar da vítima e do irmão a pedido da mãe das crianças, até ela conseguisse "um local que confortassem seus filhos".

Os tios foram levados até a Depca/Cepol para prestar melhores esclarecimentos dos fatos e registrar o boletim. A perícia esteve no local e o caso segue em investigação.

