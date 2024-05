Vitória delas! Depois de quase 5 anos, Brasil volta a vencer EUA

O jejum persistiu por cinco anos, mas chegou ao fim. Pela primeira vez desde agosto de 2019, a Seleção Brasileira feminina de Vôlei venceu os Estados Unidos. Na terceira rodada da Liga das Nações, o Brasil triunfou por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 25/16, 18/25 e 25/19.

O destaque foi para Gabi, que marcou 24 pontos e vibrou em cada um deles. A torcida também fez sua parte, lotando o Maracanãzinho na noite dessa sexta-feira (17).

Como foi a partida

O Brasil começou melhor e abriu larga vantagem logo no início do primeiro set. As americanas tentaram uma reação no meio da parcial, mas não teve jeito. Com apoio da torcida, as comandadas de Zé Roberto venceram por 25 a 22.

Na volta do intervalo, os Estados Unidos pareciam mais perigosos. Foi só impressão. Regidas pela capitã Gabi, as brasileiras deslancharam e triunfaram com facilidade (25 a 16).

O técnico dos EUA, então, resolveu mexer na equipe, e as mudanças surtiram efeito. A entrada de Avery Skinner melhorou o aproveitamento americano no ataque. Por outro lado, o Brasil encontrou mais dificuldades para virar bolas e perdeu o terceiro set por 25 a 18.

O resultado aumentou a pressão para a última parcial, que começou equilibrada. Já na reta final, a entrada da central Carol acendeu a torcida no Maracanãzinho e melhorou o desempenho do bloqueio brasileiro. Aproveitando o bom momento, as donas da casa venceram por 25 a 19 e fecharam o jogo.

Próximo compromisso

A Liga das Nações feminina reserva só mais um jogo para o Brasil no Rio de Janeiro. A Seleção vai encarar a Sérvia no domingo, às 10h (de Brasília), com promessa de Maracanãzinho lotado outra vez. A partida terá transmissão de TV Globo e sportv2.

