Paris terá abertura histórica das Olimpíadas

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris acontece nesta sexta-feira (26) e os franceses decidiram quebrar os paradigmas, sendo o primeiro país a realizar o evento fora de um estádio. O palco escolhido foi o rio Sena, que corta a capital da França.

As delegações vão desfilar com barcos, onde percorrerão 6 quilômetros do rio, cortando de fora a fora a cidade de Paris. Segundo informado pela CNN Brasil, as embarcações estarão acopladas com câmeras e cada nação aparecerá nos 80 telões que ficarão disponíveis ao público.

Quem quiser assistir do cais superior, a cerimônia é gratuita, mas quem preferir acompanhar o evento da ponte Austerlitz à ponte de Iéna precisará de ingressos.

Para evitar qualquer incidente, Paris 2024 terá a maior operação de segurança dos Jogos Olímpicos no pós-guerra. Serão 7 mil atletas navegando pelo rio Sena e esperado que 45 mil policiais estejam presentes na abertura do jogos.

O departamento de segurança francês afirma que não há ameaças diretas aos Jogos Olímpicos de Paris, mas admite que já neutralizou duas suspeitas de ataque.

