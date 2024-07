Simone Biles inscreve elemento inédito para as Olimpíadas

Não foi só Rebeca Andrade que submeteu um novo salto para os Jogos Olímpicos de Paris. Simone Biles também surpreendeu ao inscrever um elemento inédito. Nesta sexta-feira (26), a Federação Internacional de Ginástica (FIG) oficializou a inscrição de Biles para realizar a performance nas barras assimétricas na capital francesa.

A nova série de Biles é, basicamente, caracterizada por um círculo de quadril para frente com 1,5 giros (540°), seguido por uma parada de mão. Essa é a variação de um elemento nomeado em homenagem ao ginasta canadense Wilhelm Weiler. Caso ela consiga completá-la corretamente, a série pode ser batizada com o seu nome.

Biles tem realizado essa série durante grande parte de sua carreira. Para que o movimento seja nomeado em sua homenagem, a ginasta terá que executá-lo sem nenhuma falha grave em algum momento da competição em Paris.

A habilidade foi revisada pelo Comitê Técnico da Ginástica, que concedeu ao elemento um nível de dificuldade E em uma escala de A a J, o que significa que o mesmo terá um grau 0,5 de dificuldade.

Até o momento, quatro atletas submeteram novos elementos à FIG para tentar realizá-los em Paris. Além de Biles e Rebeca, duas ginastas holandesas vão tentar um giro no solo. Segundo a Federação, se as duas conseguirem realizar o triplo giro com a perna na horizontal durante o exercício, o elemento levará os nomes de ambas.

Biles já tem cinco elementos nomeados em sua homenagem. São dois saltos, dois movimentos de queda livre no solo e um na trave de equilíbrio. Apenas a cinco vezes campeã olímpica Nellie Kim, que conseguiu nomear sete movimentos, tem mais elementos.

O principal salto de Simone, o mais difícil da ginástica artística, é o Biles II, com grau de dificuldade 6,40.

Ilustração do salto de Biles (Reprodução)

